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Попытка РФ пробиться в Купянск. Дрон ВСУ уничтожил вражескую технику (видео)

Общество 15:57   31.10.2023
Виктория Яковенко
Попытка РФ пробиться в Купянск. Дрон ВСУ уничтожил вражескую технику (видео)

В районе Купянска бойцы 32-й отдельной механизированной бригады ударили по российской боевой машине, где ехали оккупанты.

«Для многих оккупантов эта неделя закончилась едва начавшись. Один из таких экипажей вместе с боевой машиной наши ребята превратили в удобрение с помощью дрона-камикадзе», — отметили бойцы бригады.

Они также сообщили, что неделя в районе Купянска началась с активных боевых действий. Враг не оставляет попыток пробиться в город на Харьковщине.

Читайте также: «Россияне пытаются продвинуться вперед» — Сырский о ситуации под Купянском

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 31 октября 2023 в 15:57;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В районе Купянска бойцы 32-й отдельной механизированной бригады ударили по российской боевой машине, где ехали оккупанты.".