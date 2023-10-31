Попытка РФ пробиться в Купянск. Дрон ВСУ уничтожил вражескую технику (видео)
В районе Купянска бойцы 32-й отдельной механизированной бригады ударили по российской боевой машине, где ехали оккупанты.
«Для многих оккупантов эта неделя закончилась едва начавшись. Один из таких экипажей вместе с боевой машиной наши ребята превратили в удобрение с помощью дрона-камикадзе», — отметили бойцы бригады.
Они также сообщили, что неделя в районе Купянска началась с активных боевых действий. Враг не оставляет попыток пробиться в город на Харьковщине.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: боевая, бойци, купянск, машина, попытка, прорваться, рф, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 31 октября 2023 в 15:57;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В районе Купянска бойцы 32-й отдельной механизированной бригады ударили по российской боевой машине, где ехали оккупанты.".