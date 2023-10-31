Попытка РФ пробиться в Купянск. Дрон ВСУ уничтожил вражескую технику (видео)

В районе Купянска бойцы 32-й отдельной механизированной бригады ударили по российской боевой машине, где ехали оккупанты.

«Для многих оккупантов эта неделя закончилась едва начавшись. Один из таких экипажей вместе с боевой машиной наши ребята превратили в удобрение с помощью дрона-камикадзе», — отметили бойцы бригады.

Они также сообщили, что неделя в районе Купянска началась с активных боевых действий. Враг не оставляет попыток пробиться в город на Харьковщине.