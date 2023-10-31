Был удачный урожай вражеских танков — Фитьо о Лимано-Купянском направлении

За прошедшие сутки на Лимано-Купянском направлении украинские защитники уничтожили 28 единиц российской военной техники, в том числе пять танков и четыре бронированные боевые машины.

Об этом рассказал в эфире национального телемарафона начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

По его словам, на Купянском направлении ситуация остается контролируемой — силы обороны отражают атаки россиян, которые не имеют стратегических успехов.

«Враг два раза атаковал вблизи Синьковки, нанес восемь авиационных ударов. 16 ударов дронов-камикадзе по нашим позициям. 736 обстрелов — это Лимано-Купянское направление. Там враг понес потери — 112 человек, 28 единиц военной техники. Был удачный урожай вражеских танков», — рассказал Фитьо.

«Однако на складах врага их еще достаточное количество. Они расконсервируются и поступают на фронт», — добавил он.