Купянское направление ВСУ удержали, в том числе благодаря Авдеевке — эксперт
На Купянском направлении на данный момент не наблюдается увеличения интенсивности боевых действий, констатирует военный эксперт Александр Мусиенко. Причины тому — эффективная активная оборона и то, что значительные силы врага сконцентрированы в районе Авдеевки.
Никаких успехов у врага в достижении целей по прорыву линии обороны, продвижению на Купянск или даже за Синьковку нет, отметил Мусиенко в эфире «Апостроф TV».
«Уменьшилась интенсивность именно на Купянском направлении. Это связано с тем, что достаточно удачно наши подразделения находятся в активной обороне, даже, я могу сказать, что иногда переходят в локальные контратаки… Идет активизация и обострение на Бахмутском и частично на Лиманском направлении. Купянское направление абсолютно наши силы удержали, отбили все атаки. Погодные условия несколько помешали врагу. И я могу сказать, что Авдеевка, конечно, помогает этому направлению», — сказал эксперт.
Благодаря эффективной украинской обороне враг не имеет возможности пробиваться, подчеркнул Мусиенко.
«Это заметно по тому, как они начали действовать и перебрасывать отдельные подразделения с Лиманского направления на Авдеевку. Это связано с тем, что и в Авдеевке не очень им удается теми силами, которые мы планировали ранее, поэтому вынуждены перебрасывать подкрепления. И в то же время очень трудно где-то прорваться и чего-то достичь на Купянско-Лиманском направлении, хотя, опять же, есть информация, что они готовятся к оживлению атак, особенно на Лиманском направлении», — отметил эксперт.
Читайте также: Был удачный урожай вражеских танков — Фитьо о Лимано-Купянском направлении
Новости по теме:
- Категории: Политика, Украина, Харьков; Теги: авдеевка, купянск, купянское направление, мусиенко, Харьков, эксперт;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Купянское направление ВСУ удержали, в том числе благодаря Авдеевке — эксперт»; из категории Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 31 октября 2023 в 21:50;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении на данный момент не наблюдается увеличения интенсивности боевых действий, констатирует военный эксперт Александр Мусиенко. Причины тому — эффективная активная оборона и то, что значительные силы врага сконцентрированы в районе Авдеевки.".