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Купянское направление ВСУ удержали, в том числе благодаря Авдеевке — эксперт

Политика 21:50   31.10.2023
Елена Нагорная
Купянское направление ВСУ удержали, в том числе благодаря Авдеевке — эксперт

На Купянском направлении на данный момент не наблюдается увеличения интенсивности боевых действий, констатирует военный эксперт Александр Мусиенко. Причины тому — эффективная активная оборона и то, что значительные силы врага сконцентрированы в районе Авдеевки.

Никаких успехов у врага в достижении целей по прорыву линии обороны, продвижению на Купянск или даже за Синьковку нет, отметил Мусиенко в эфире «Апостроф TV».

«Уменьшилась интенсивность именно на Купянском направлении. Это связано с тем, что достаточно удачно наши подразделения находятся в активной обороне, даже, я могу сказать, что иногда переходят в локальные контратаки… Идет активизация и обострение на Бахмутском и частично на Лиманском направлении. Купянское направление абсолютно наши силы удержали, отбили все атаки. Погодные условия несколько помешали врагу. И я могу сказать, что Авдеевка, конечно, помогает этому направлению», — сказал эксперт.

Благодаря эффективной украинской обороне враг не имеет возможности пробиваться, подчеркнул Мусиенко.

«Это заметно по тому, как они начали действовать и перебрасывать отдельные подразделения с Лиманского направления на Авдеевку. Это связано с тем, что и в Авдеевке не очень им удается теми силами, которые мы планировали ранее, поэтому вынуждены перебрасывать подкрепления. И в то же время очень трудно где-то прорваться и чего-то достичь на Купянско-Лиманском направлении, хотя, опять же, есть информация, что они готовятся к оживлению атак, особенно на Лиманском направлении», — отметил эксперт.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 31 октября 2023 в 21:50;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении на данный момент не наблюдается увеличения интенсивности боевых действий, констатирует военный эксперт Александр Мусиенко. Причины тому — эффективная активная оборона и то, что значительные силы врага сконцентрированы в районе Авдеевки.".