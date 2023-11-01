Сырский заявил об уничтожении колонны техники РФ на Купянском направлении

По танкам и БМП оккупантов на Купянском направлении ударили воины 14 ОМБр имени князя Романа Великого.

«Купянское направление. Один танк уничтожен, три повреждены, также уничтожены две БМП и еще четыре удалось повредить. Так отлично работает 14-я ОМБр», — написал в telegram командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский.

Он опубликовал видео движущейся вражеской техники и успешной работы украинской артиллерии.

Ранее воины 14 ОМБр, которая обороняет Купянск, сообщали, что враг не оставляет своих намерений перейти реку Оскол. А штурмует в основном малыми группами.