Сырский заявил об уничтожении колонны техники РФ на Купянском направлении
Фото: скриншот
По танкам и БМП оккупантов на Купянском направлении ударили воины 14 ОМБр имени князя Романа Великого.
«Купянское направление. Один танк уничтожен, три повреждены, также уничтожены две БМП и еще четыре удалось повредить. Так отлично работает 14-я ОМБр», — написал в telegram командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский.
Он опубликовал видео движущейся вражеской техники и успешной работы украинской артиллерии.
Ранее воины 14 ОМБр, которая обороняет Купянск, сообщали, что враг не оставляет своих намерений перейти реку Оскол. А штурмует в основном малыми группами.
Читайте также: Купянское направление ВСУ удержали, в том числе благодаря Авдеевке — эксперт
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: знищили, купянское направление, сырский, уничтожили;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Сырский заявил об уничтожении колонны техники РФ на Купянском направлении»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 1 ноября 2023 в 07:47;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По танкам и БМП оккупантов на Купянском направлении ударили воины 14 ОМБр имени князя Романа Великого".