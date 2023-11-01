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Сырский заявил об уничтожении колонны техники РФ на Купянском направлении

Происшествия 07:47   01.11.2023
Оксана Горун
Сырский заявил об уничтожении колонны техники РФ на Купянском направлении Фото: скриншот

По танкам и БМП оккупантов на Купянском направлении ударили воины 14 ОМБр имени князя Романа Великого.

«Купянское направление. Один танк уничтожен, три повреждены, также уничтожены две БМП и еще четыре удалось повредить. Так отлично работает 14-я ОМБр», — написал в telegram командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский.

Он опубликовал видео движущейся вражеской техники и успешной работы украинской артиллерии.

Ранее воины 14 ОМБр, которая обороняет Купянск, сообщали, что  враг не оставляет своих намерений перейти реку Оскол. А штурмует в основном малыми группами.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 1 ноября 2023 в 07:47;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По танкам и БМП оккупантов на Купянском направлении ударили воины 14 ОМБр имени князя Романа Великого".