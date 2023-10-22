Утро на Купянском направлении громкое, армия РФ рвется к Осколу — ВСУ
Спикер 14-й ОМБр имени князя Романа Великого майор Надежда Замрига в прямом эфире нацмарафона рассказала о ситуации на Купянском направлении.
«Утро довольно громко началось, потому что артиллерийские и минометные обстрелы продолжаются. Враг не оставляет своих намерений перейти реку Оскол, захватить села по правой стороне. Это его планы, которые он надумал и очень хочет осуществить. Но мы не можем позволить и не позволим ему это сделать», — сказала Замрига.
Она отметила, что осенняя погода — дожди и туманы — несколько осложняет работу аэроразведки. Тем не менее защитники Украины и в таких условиях обнаруживают врага. Также по технике и пехоте, которые осуществляют штурмы, активно применяют FPV дроны.
«Их штурмы достаточно спланированы. А как они выполняются… Выполняются пехотой – малыми группами. Иногда техника подвозит людей, чтобы это было быстрее, иногда пехота выдвигается из глубины самостоятельно. Сказать, что это очень профессионально – я бы не сказала, но недооценивать врага, даже в таких локальных попытках наступлений, не стоит», — считает майор ВСУ.
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Замрига отметила: россияне бросают в бой под Купянском «значительные человеческие ресурсы».
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: война, замрига, купянское направление, наступ, наступление;
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- • Дата публикации материала: 22 октября 2023 в 08:29;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спикер 14-й ОМБр имени князя Романа Великого майор Надежда Замрига в прямом эфире нацмарафона рассказала о ситуации на Купянском направлении".