Ракетный удар по «Новой почте» под Харьковом: подробности с места (видео)

Спасатели ГСЧС и прокуратура сообщили о последствиях ракетного удара по терминалу «Новой почты» в поселке Коротич под Харьковом.

«В 22:10 (21 октября) российские оккупационные войска произвели запуск двух ракет типа «С-300″ с территории Белгородской области. Два попадания были в Харьковском районе – в пгт Коротич. Попадания были по зданию одной из логистических компаний на территории этого района. От ракетного удара по меньшей мере шесть человек погибли, по меньшей мере 14 человек получили различной степени телесные повреждения», — сообщил ночью с места трагедии спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

К утру стало известно, что раненых еще больше — 16. Такие данные сообщили Генштаб ВСУ и ГСЧС.

«В результате удара произошло значительное разрушение здания терминала и пожар на площади около 300 кв. метров. На месте происшествия работали девять единиц техники и 47 человек личного состава ГСЧС. В 00:14 пожар был ликвидирован. По предварительным данным, 6 человек погибли и 16 пострадали», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что на территории терминала находились 22 человека. Пострадавшие — мужчины в возрасте от 19 до 43 лет.

«С травмами разной степени тяжести их доставили в больницу. Специалисты взрывотехнического управления изъяли обломки ракеты С-300. Следователи вместе с криминалистами и судмедэксперты проводят осмотр тел погибших», — дополнили в отделе коммуникации ГУНП.