Удар по «Новой почте» на Харьковщине: Генштаб сообщил о 6 погибших, 16 раненых
Генштаб ВСУ в утренней сводке 22 октября проинформировал о последствиях ракетного удара по Харьковской области, а также — обстрелах и атаках врага.
«Кремлевские террористические войска цинично нанесли очередной ракетный удар по гражданской инфраструктуре, на этот раз попав по терминалу «Новой почты» в Харьковской области. В результате прицельного попадания, шесть человек погибли и 16 получили ранения», — сообщили в Генштабе.
Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов информировал о 6 погибших и 14 раненых. Российские ракеты ударили по терминалу «Новой почты» около 22:00 21 октября.
Минувшей ночью враг также атаковал Украину ракетой Х-59, С-300 и тремя «шахедами». Ракету Х-59 и беспилотники сбила ПВО. Под артиллерийским огнем в течение суток были около 100 населенных пунктов, в том числе в Харьковской области. В целом за сутки армия РФ нанесла шесть ракетных и 53 авиационных удара, а также произвела 54 обстрела из РСЗО.
На фронте произошло 80 боевых столкновений.
«В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском направлении украинские воины отразили более 15 атак врага в районах Синьковки, Ивановки Харьковской области и Надежды Луганской области», — проинформировали в ГШ.
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Авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Ракетчики поразили семь средств вражеской артиллерии, РЛС, склад боеприпасов, ЗРК и два района сосредоточения россиян.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: война, генштаб, новая почта, обстрелы, погибшие, поранені, ракетний удар, сводка;
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- • Дата публикации материала: 22 октября 2023 в 07:16;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в утренней сводке 22 октября проинформировал о последствиях ракетного удара по Харьковской области, а также — обстрелах и атаках врага".