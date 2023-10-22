Удар по “Новій пошті” на Харківщині: Генштаб повідомив про ще двох поранених

Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 22 жовтня поінформував про наслідки ракетного удару по Харківській області, а також – обстріли та атаки ворога.

“Кремлівські терористичні війська цинічно завдали чергового ракетного удару по цивільній інфраструктурі, цього разу поціливши по терміналу “Нової пошти” на Харківщині. Внаслідок прицільного влучання, шість осіб загинуло та 16 отримали поранення“, – повідомили в Генштабі.

Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов інформував про шість загиблих та 14 поранених. Російські ракети вдарили терміналом “Нової пошти” близько 22:00 21 жовтня.

Минулої ночі ворог також атакував Україну ракетою Х-59, С-300 та трьома “шахедами”. Ракету Х-59 та безпілотники збила ППО. Під артилерійським вогнем протягом доби було близько 100 населених пунктів, у тому числі на Харківщині. Загалом за добу армія РФ завдала шість ракетних та 53 авіаційних ударів, а також здійснила 54 обстріли з РСЗВ.

На фронті сталося 80 бойових зіткнень.

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські воїни відбили понад 15 атак ворога в районах Синьківки, Іванівки Харківської області та Надії Луганської області“, – поінформували в ГШ.

Авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Ракетники вразили сім засобів ворожої артилерії, РЛС, склад боєприпасів, ЗРК та два райони зосередження росіян.