Удар по «Новій пошті» під Харковом: усі загиблі – працівники підприємства

Усі 6 загиблих та 14 поранених внаслідок ракетного удару РФ по терміналу «Новою пошти» на Харківщині – це працівники підприємства. Усі вони під час обстрілу знаходились всередині приміщення.

Про це в етері нацмарафону повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Фактично, ці дані можуть бути ще не остаточні щодо загиблих і щодо поранених. Оскільки розбір завалів ще триває», – сказав Синєгубов.

Він також зауважив, що тіла загиблих значно пошкоджені, тому для ідентифікації людей потрібно буде робити експертизу ДНК.

«Тіла загиблих однозначно потребуватимуть експертизи ДНК, оскільки внаслідок пожежі вони досить понівечені», – сказав Синєгубов.

Серед ушпиталених 7 людей – у стані середньої тяжкості. Ще 7 – у тяжкому, додав голова ХОВА.

Попередньо, зазначив Синєгубов, росіяни завдали удари ракетами С-300.

Нагадаємо, щонайменше два вибухи пролунали у Харкові ввечері 21 жовтня близько 22:00. Повітряну тривогу в регіоні оголосили о 22:11, за хвилину до першого вибуху. У Повітряних силах ЗСУ заявляли про загрозу застосування балістичного озброєння. Мер Харкова Ігор Терехов повідомляв, що “Харків чує вибухи”, а голова ХОВА Олег Синєгубов підтверджував ворожі удари та закликав бути в укриттях. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що РФ вдарила по терміналу “Нової пошти” під Харковом. О 23:43 Синєгубов заявив, що внаслідок удару РФ загинули 6 людей, 14 – зазнали поранень.