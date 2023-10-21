Вибухи у Харкові: Синєгубов закликає перебувати в укриттях
Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти завдають ударів.
«Перебувайте в укриттях», – закликав голова ХОВА.
Пізніше начальник Харківського гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник заявив, що ворог завдав ударів по Харківщині з Бєлгорода ракетами С-300.
Щонайменше два вибухи пролунали у Харкові вечері 21 жовтня близько 22:00. Повітряну тривогу в регіону оголосили о 22:11, за хвилину до першого вибуху.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: окупанти, сінєгубов, удары, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Жовтня 2023 в 22:21;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти завдають ударів.".