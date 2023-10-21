Live
  • Сб 21.10.2023
    • Харків
  •   +7°С
  • USD 36.61
  • EUR 38.65

Вибухи у Харкові: Синєгубов закликає перебувати в укриттях

Події 22:21   21.10.2023
Вікторія Яковенко
Вибухи у Харкові: Синєгубов закликає перебувати в укриттях

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти завдають ударів.

«Перебувайте в укриттях», – закликав голова ХОВА.

03

Пізніше начальник Харківського гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник заявив, що ворог завдав ударів по Харківщині з Бєлгорода ракетами С-300.

01

Щонайменше два вибухи пролунали у Харкові вечері 21 жовтня близько 22:00. Повітряну тривогу в регіону оголосили о 22:11, за хвилину до першого вибуху.

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
У Харкові лунають вибухи. Місто атакують ворожі ракети – Терехов
У Харкові лунають вибухи. Місто атакують ворожі ракети – Терехов
21.10.2023, 22:17
Вибухи у Харкові: Синєгубов закликає перебувати в укриттях
Вибухи у Харкові: Синєгубов закликає перебувати в укриттях
21.10.2023, 22:21
Терехов назвав вартість проїзду в Харкові, коли він знову стане платним
Терехов назвав вартість проїзду в Харкові, коли він знову стане платним
19.10.2023, 21:52
Ворожу авіабомбу знищили на Харківщині (фото)
Ворожу авіабомбу знищили на Харківщині (фото)
21.10.2023, 21:35
На Гагаріна зіткнулися фура й «Mazda»: моторошні наслідки смертельної ДТП
На Гагаріна зіткнулися фура й «Mazda»: моторошні наслідки смертельної ДТП
21.10.2023, 14:19
«Не можемо пройти повз». Воїн врятував собаку й передав харківським волонтерам
«Не можемо пройти повз». Воїн врятував собаку й передав харківським волонтерам
21.10.2023, 19:23

Новини за темою:

17:27
Без зв’язку прикордонники залишили окупантів на Куп’янському напрямку (відео)
08:13
Керівництво РФ ступило на дуже хиткий шлях – воєнний аналітик
19:17
Окупанти завдали авіаударів по чотирьох селах на Харківщині – Генштаб ЗСУ
15:24
«Окупанти намагаються пробитися до Куп’янська, ми тримаємося» – ЗСУ
10:48
РФ відновила наступ під Куп’янськом: ISW оцінив сили ворога

Ви читали новину: «Вибухи у Харкові: Синєгубов закликає перебувати в укриттях»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 21 Жовтня 2023 в 22:21;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти завдають ударів.".