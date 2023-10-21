Вибухи у Харкові: Синєгубов закликає перебувати в укриттях

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти завдають ударів.

«Перебувайте в укриттях», – закликав голова ХОВА.

Пізніше начальник Харківського гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник заявив, що ворог завдав ударів по Харківщині з Бєлгорода ракетами С-300.

Щонайменше два вибухи пролунали у Харкові вечері 21 жовтня близько 22:00. Повітряну тривогу в регіону оголосили о 22:11, за хвилину до першого вибуху.