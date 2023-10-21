Взрывы в Харькове: Синегубов призывает находиться в укрытиях
Фото: glavcom.ua
Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты наносят удары.
«Находитесь в укрытиях», — призвал глава ХОВА.
Позже начальник Харьковского гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник заявил, что враг нанес удары по Харьковщине из Белгорода ракетами С-300.
По меньшей мере, два взрыва прогремели в Харькове ужина 21 октября около 22:00. Воздушная тревога в регионе была объявлена в 22:11, за минуту до первого взрыва.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: оккупанты, окупанти, синегубов, удары, хова;
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- • Дата публикации материала: 21 октября 2023 в 22:21;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты наносят удары.".