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Взрывы в Харькове: Синегубов призывает находиться в укрытиях

Происшествия 22:21   21.10.2023
Виктория Яковенко
Взрывы в Харькове: Синегубов призывает находиться в укрытиях Фото: glavcom.ua

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты наносят удары.

«Находитесь в укрытиях», — призвал глава ХОВА.

Позже начальник Харьковского гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник заявил, что враг нанес удары по Харьковщине из Белгорода ракетами С-300.

По меньшей мере, два взрыва прогремели в Харькове ужина 21 октября около 22:00. Воздушная тревога в регионе была объявлена в 22:11, за минуту до первого взрыва.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 21 октября 2023 в 22:21;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты наносят удары.".