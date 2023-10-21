Взрывы в Харькове: Синегубов призывает находиться в укрытиях

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты наносят удары.

«Находитесь в укрытиях», — призвал глава ХОВА.

Позже начальник Харьковского гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник заявил, что враг нанес удары по Харьковщине из Белгорода ракетами С-300.

По меньшей мере, два взрыва прогремели в Харькове ужина 21 октября около 22:00. Воздушная тревога в регионе была объявлена в 22:11, за минуту до первого взрыва.