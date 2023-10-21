Live
  • Нд 22.10.2023
    • Харків
  •   +7°С
  • USD 36.61
  • EUR 38.65

Зеленський показав місце «прильоту» на Харківщині: є загиблі (відео)

Події 23:29   21.10.2023
Вікторія Яковенко
Зеленський показав місце «прильоту» на Харківщині: є загиблі (відео)

Ввечері 21 жовтня російська ракета вдарила по терміналу «Нової пошти» під Харковом.

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що внаслідок удару загинули люди.

«Мої співчуття рідним та близьким! Станом на цей час відомо про 13 постраждалих. На місці працюють усі служби, триває рятувальна операція. Потрібно збільшувати тиск на державу-терориста. Потрібно щодня відповідати на російський терор нашими результатами на передовій. Потрібно зміцнювати єднання світу в протистоянні терору ще більше. І ми це робимо. Росії нічого не вдасться досягти терором і вбивствами. Кінець для всіх терористів один: відповідальність за скоєне», – написав глава держави.

Щонайменше два вибухи пролунали у Харкові ввечері 21 жовтня близько 22:00. Повітряну тривогу в регіоні оголосили о 22:11, за хвилину до першого вибуху. У Повітряних силах ЗСУ заявляли про загрозу застосування балістичного озброєння. Мер Харкова Ігор Терехов повідомляв, що “Харків чує вибухи”, а голова ХОВА Олег Синєгубов підтверджував ворожі удари та закликав бути в укриттях.

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
У Харкові лунають вибухи. Місто атакують ворожі ракети – Терехов
У Харкові лунають вибухи. Місто атакують ворожі ракети – Терехов
21.10.2023, 22:17
Удар по «Новій пошті» під Харковом: усі загиблі – працівники підприємства
Удар по «Новій пошті» під Харковом: усі загиблі – працівники підприємства
22.10.2023, 00:51
Удар РФ по «Новій пошті» на Харківщині: загинули 6 людей, 14 – у лікарні
Удар РФ по «Новій пошті» на Харківщині: загинули 6 людей, 14 – у лікарні
21.10.2023, 23:50
Зеленський показав місце «прильоту» на Харківщині: є загиблі (відео)
Зеленський показав місце «прильоту» на Харківщині: є загиблі (відео)
21.10.2023, 23:29
Терехов назвав вартість проїзду в Харкові, коли він знову стане платним
Терехов назвав вартість проїзду в Харкові, коли він знову стане платним
19.10.2023, 21:52
Вибухи у Харкові: Синєгубов закликає перебувати в укриттях
Вибухи у Харкові: Синєгубов закликає перебувати в укриттях
21.10.2023, 22:21

Новини за темою:

16:53
«Особливо сильні воїни» – Зеленський подякував харківському Kraken (фото)
19:11
Зеленський підтвердив отримання ATACMS та похвалив харківську бригаду (відео)
22:50
Зеленський подякував Kraken за результативну оборону в районі Куп’янська
22:29
Увага і Харківщині, і Півдню, і Донеччині, – Зеленський за підсумками Ставки
11:27
Зеленський відреагував на ракетний удар по Харкову

Ви читали новину: «Зеленський показав місце «прильоту» на Харківщині: є загиблі (відео)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 21 Жовтня 2023 в 23:29;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ввечері 21 жовтня російська ракета вдарила по терміналу «Нової пошти» під Харковом.".