Зеленський показав місце «прильоту» на Харківщині: є загиблі (відео)
Ввечері 21 жовтня російська ракета вдарила по терміналу «Нової пошти» під Харковом.
Президент України Володимир Зеленський заявляє, що внаслідок удару загинули люди.
«Мої співчуття рідним та близьким! Станом на цей час відомо про 13 постраждалих. На місці працюють усі служби, триває рятувальна операція. Потрібно збільшувати тиск на державу-терориста. Потрібно щодня відповідати на російський терор нашими результатами на передовій. Потрібно зміцнювати єднання світу в протистоянні терору ще більше. І ми це робимо. Росії нічого не вдасться досягти терором і вбивствами. Кінець для всіх терористів один: відповідальність за скоєне», – написав глава держави.
Щонайменше два вибухи пролунали у Харкові ввечері 21 жовтня близько 22:00. Повітряну тривогу в регіоні оголосили о 22:11, за хвилину до першого вибуху. У Повітряних силах ЗСУ заявляли про загрозу застосування балістичного озброєння. Мер Харкова Ігор Терехов повідомляв, що “Харків чує вибухи”, а голова ХОВА Олег Синєгубов підтверджував ворожі удари та закликав бути в укриттях.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Жовтня 2023 в 23:29;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ввечері 21 жовтня російська ракета вдарила по терміналу «Нової пошти» під Харковом.".