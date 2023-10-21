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Зеленский показал место «прилета» на Харьковщине: есть погибшие (видео)

Происшествия 23:29   21.10.2023
Виктория Яковенко
Зеленский показал место «прилета» на Харьковщине: есть погибшие (видео)

Вечером 21 октября российская ракета ударила по терминалу «Новой почты» под Харьковом.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что в результате удара погибли люди.

«Мои соболезнования родным и близким! По состоянию на данный момент известно о 13 пострадавших. На месте работают все службы, идет спасательная операция. Следует увеличивать давление на государство-террориста. Нужно каждый день отвечать на российский террор нашими результатами на передовой. Следует укреплять единение мира в противостоянии террору еще больше. И мы это делаем. России ничего не удастся достичь террором и убийствами. Конец для всех террористов один: ответственность за совершенное», – написал глава государства.

Напомним, по меньшей мере, два взрыва прогремели в Харькове вечером 21 октября около 22:00. Воздушную тревогу в регионе объявили в 22:11, за минуту до первого взрыва. В воздушных силах ВСУ заявляли об угрозе применения баллистического вооружения. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщал, что «Харьков слышит взрывы», а глава ХОВА Олег Синегубов подтверждал вражеские удары и призвал быть в укрытиях.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 21 октября 2023 в 23:29;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 21 октября российская ракета ударила по терминалу «Новой почты» под Харьковом.".