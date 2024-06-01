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Синегубов сообщил о состоянии пострадавших из-за ракетного удара по Балаклее

Происшествия 07:54   01.06.2024
Виктория Яковенко
Синегубов сообщил о состоянии пострадавших из-за ракетного удара по Балаклее Фото: Олег Синегубов

По данным главы ХОВА Олега Синегубова, армия РФ ударила по городу Балаклея на Харьковщине в 05:00.

«На момент ракетного удара в двух домах находились 12 человек: 4 взрослых (из них — одна беременная женщина) и 8 детей в возрасте от 2 до 17 лет», — отметил Синегубов.

В результате обстрела произошел пожар. У всех пострадавших – состояние средней тяжести, у одного ребенка – острая реакция на стресс.

Пострадавших госпитализировали, добавил глава ХОВА.

Напомним, в Балаклейской ГВА сообщали, что удар россиян пришелся по частному сектору в городе.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 1 июня 2024 в 07:54;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным главы ХОВА Олега Синегубова, армия РФ ударила по городу Балаклея на Харьковщине в 05:00.".