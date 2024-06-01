Синегубов сообщил о состоянии пострадавших из-за ракетного удара по Балаклее

По данным главы ХОВА Олега Синегубова, армия РФ ударила по городу Балаклея на Харьковщине в 05:00.

«На момент ракетного удара в двух домах находились 12 человек: 4 взрослых (из них — одна беременная женщина) и 8 детей в возрасте от 2 до 17 лет», — отметил Синегубов.

В результате обстрела произошел пожар. У всех пострадавших – состояние средней тяжести, у одного ребенка – острая реакция на стресс.

Пострадавших госпитализировали, добавил глава ХОВА.

Напомним, в Балаклейской ГВА сообщали, что удар россиян пришелся по частному сектору в городе.