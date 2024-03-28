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Ракетная атака на Боровую, где погиб ребенок: ранена пенсионерка, последствия

Происшествия 12:40   28.03.2024
Виктория Яковенко
Ракетная атака на Боровую, где погиб ребенок: ранена пенсионерка, последствия

Правоохранители показали последствия ракетных ударов по поселку Боровая на Харьковщине.

По данным Харьковской областной прокуратуры, первый обстрел произошел 27 марта около 21:20. Погиб 12-летний мальчик, ранее сообщали правоохранители.

Также получила ранение 74-летняя женщина.

В 03:00 оккупанты снова ударили по поселку, предварительно, четырьмя ракетами «Гром-Е1». Повреждены частные жилые дома, многоэтажки, детский сад.

Следователи начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УКУ).

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 28 марта 2024 в 12:40;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители показали последствия ракетных ударов по поселку Боровая на Харьковщине.".