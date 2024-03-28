Ракетная атака на Боровую, где погиб ребенок: ранена пенсионерка, последствия
Правоохранители показали последствия ракетных ударов по поселку Боровая на Харьковщине.
По данным Харьковской областной прокуратуры, первый обстрел произошел 27 марта около 21:20. Погиб 12-летний мальчик, ранее сообщали правоохранители.
Также получила ранение 74-летняя женщина.
В 03:00 оккупанты снова ударили по поселку, предварительно, четырьмя ракетами «Гром-Е1». Повреждены частные жилые дома, многоэтажки, детский сад.
Следователи начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УКУ).
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атака, Борова, Боровая, пенсионер, погиб, ракетный, удар, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 28 марта 2024 в 12:40;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители показали последствия ракетных ударов по поселку Боровая на Харьковщине.".