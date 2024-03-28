Ракетная атака на Боровую, где погиб ребенок: ранена пенсионерка, последствия

Правоохранители показали последствия ракетных ударов по поселку Боровая на Харьковщине.

По данным Харьковской областной прокуратуры, первый обстрел произошел 27 марта около 21:20. Погиб 12-летний мальчик, ранее сообщали правоохранители.

Также получила ранение 74-летняя женщина.

В 03:00 оккупанты снова ударили по поселку, предварительно, четырьмя ракетами «Гром-Е1». Повреждены частные жилые дома, многоэтажки, детский сад.

Следователи начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УКУ).