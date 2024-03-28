Ракетна атака на Борову, де загинула дитина: поранена пенсіонерка, наслідки
Правоохоронці показали наслідки ракетних ударів по селищу Борова на Харківщині.
За даними Харківської обласної прокуратури, перший обстріл стався 27 березня близько 21:20. Загинув 12-річний хлопчик, раніше повідомляли правоохоронці.
Також отримала поранення 74-річна жінка.
О 03:00 окупанти знову вдарили по селищу, попередньо, чотирма ракетами «Гром-Е1». Пошкоджені приватні житлові будинки, багатоповерхівки, дитячий садок тощо.
Слідчі розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 ККУ).
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Березня 2024 в 12:40;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці показали наслідки ракетних ударів по селищу Борова на Харківщині.".