Ракетна атака на Борову, де загинула дитина: поранена пенсіонерка, наслідки

Правоохоронці показали наслідки ракетних ударів по селищу Борова на Харківщині.

За даними Харківської обласної прокуратури, перший обстріл стався 27 березня близько 21:20. Загинув 12-річний хлопчик, раніше повідомляли правоохоронці.

Також отримала поранення 74-річна жінка.

О 03:00 окупанти знову вдарили по селищу, попередньо, чотирма ракетами «Гром-Е1». Пошкоджені приватні житлові будинки, багатоповерхівки, дитячий садок тощо.

Слідчі розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 ККУ).