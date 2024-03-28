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Атака “шахедами”, авіаудар по Харкову та ситуація на фронті – дані Генштабу

Події 07:32   28.03.2024
Оксана Горун
Атака “шахедами”, авіаудар по Харкову та ситуація на фронті – дані Генштабу Фото: Генштаб ЗСУ

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 28 березня – інформація про терористичні дії РФ проти цивільного населення та відсутність атак на фронті на Харківщині.

“Вночі російські окупанти в черговий раз атакували Україну, застосувавши БпЛА типу “Shahed”. Дані щодо цієї атаки уточнюються”, – зазначили у зведенні ГШ.

Повітряні сили ЗСУ уточнили: наліт на Україну здійснювали з Криму та Курської області. Пустили в дію 28 БПЛА, 26 із них збили. У тому числі – “полювання” йшло в Харківській області. Вибухи вночі лунали у Харкові. Мер повідомив, що був “приліт”, зруйновано будівлю ресторану в Київському районі.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Ветеринарне, Харків, Синьківка, Кругляківка, Борова, Новоєгорівка, Іванівка, Кислівка Харківської області“, – перерахували у зведенні Генштабу.

Загалом в Україні артилерія била по більш ніж 100 населених пунктах, були 11 ракетних та 77 авіаційних ударів, 141 обстріл із РСЗВ. На фронті зафіксували 60 бойових зіткнень.

“На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів”, – зазначили в ГШ.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження окупантів. Ракетники – по двох районах зосередження, одному засобу ППО, одній станції РЕБ, трьох пунктах управління БпЛА та ще одному важливому об’єкту противника.

Читайте також: Новий вид зброї проти Харкова “сируватий”, але руйнівніший за С-300 — експерт

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Березня 2024 в 07:32;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 28 березня – інформація про терористичні дії РФ проти цивільного населення та відсутність атак на фронті на Харківщині".