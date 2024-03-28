Новий вид зброї проти Харкова “сируватий”, але руйнівніший за С-300 – експерт

Військовий аналітик, харків’янин Олексій Копитько після вчорашнього удару по місту новим російським боєприпасом УМПБ Д-30 заявив, що така зброя здатна перетворити на руїни третину Харкова.

“Якщо позначити на карті рубіж, куди були прильоти сьогодні, то мінімум третина Харкова може бути перетворена на руїни з території РФ без застосування крилатих/балістичних ракет, – написав Копитько 27 березня. – Боєприпас, яким Росія тренується вбивати дітей у Харкові, поки що сируватий, але має більшу руйнівну силу в порівнянні з С-300 і – головне – через час (місяці) може вироблятися в товарних кількостях”.

На його думку, головні заходи протидії новому методу терору РФ проти Харкова – це удари по пускових на території РФ та засоби проти російської тактичної авіації.

“І одного, й другого достатньо у наших партнерів. Щобільше – частину засобів уже передано та освоєно українською армією, але є бан на використання по території Росії. Справа за малим – політичне рішення. Усі, хто ухиляються від ухвалення такого рішення, сприяють Кремлю у знищенні Харкова та кличуть біду до Європи. Закінчиться це тим, що російські бомби почнуть падати на міста ЄС та НАТО. Тому що Кремль удосконалює свою зброю в бойових умовах, поки західні країни зволікають. Плюс демонстрація страху – найкраща провокація для Кремля. Якщо Путін може безкарно руйнувати одне з найбільших міст Європи, питання часу, коли він вирішить йти далі”, – наголосив Копитько, намагаючись “достукатися” до західних партнерів, яким здається, що “якщо не ескалювати”, то Путін їх не помітить.

Нагадаємо, о 15:50 27 березня військові РФ завдали двох ударів по Шевченківському району Харкова. Один зі снарядів влучив до житлового масиву, другий – біля Інституту хірургії. Пошкоджені багатоповерхівки, медустанови, автомобілі, школа, дитсадок та інші цивільні об’єкти. Загинув 59-річний чоловік. 19 осіб, серед яких четверо дітей віком від трьох місяців до 13 років, постраждали. Їхній стан оцінюють як легкий і середній, дітей уже виписали. Попередньо ворожий літак ударив двома УМПБ Д-30. Ця абревіатура розшифровується як “універсальний міжвидовий плануючий боєприпас”. Їх виробляють на базі авіабомб ФАБ-250. Експерти “Defense Express” нещодавно інформували про появу такого виду озброєння у ворога. По суті, боєприпас є гібридом ракети та КАБ і замінює собою дешеву крилату ракету. Вперше про застосування такого боєприпасу повідомили після удару по Мирнограду 10 березня. Вчора, 27 березня, був перший випадок, коли ворог застосував такий вид боєприпасу по Харкову. Як розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов, приблизна відстань, з якої міг бути запущений снаряд – 70-80 км. 18 будинків отримали ушкодження. Усім мешканцям запропонували розміщення в гуртожитках.