Уже 18 поранених від удару по Харкову: прокуратура показала руйнування (фото)
До 18 зросла кількість постраждалих внаслідок удару по Шевченківському району Харкова близько 16-ї години, серед них – четверо дітей віком від трьох місяців до 13 років. Одна людина загинула, повідомляють в обласній прокуратурі.
За даними слідства, під ударом були житлові квартали. Пошкоджені багатоповерхівки, медичні заклади, автомобілі, школа, дитсадок та інші об’єкти цивільної інфраструктури.
За попередніми даними, ворог з літака вдарив двома УМПБ Д-30 (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см). Це перший випадок, коли збройні сили РФ використали такий вид боєприпасу по Харкову.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 ККУ).
Вибухи пролунали у Харкові о 15:50. Удару зазнав район інституту невідкладної хірургії, повідомив мер Ігор Терехов. По Харкову вдарили авіабомбами вперше з початку повномасштабного вторгнення, підтвердили в облуправлінні Нацполіції. Як розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов, приблизна дистанція, з якої міг бути запущений снаряд УМПБ Д-30, – 90 кілометрів. Пошкоджені щонайменше 14 багатоповерхівок, вибито понад 300 вікон.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: пострадалі, прокуратура, удар, Харків, Шевченковский район;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Березня 2024 в 18:11;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "До 18 зросла кількість постраждалих внаслідок удару по Шевченківському району Харкова".