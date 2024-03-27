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Уже 18 раненых от удара по Харькову: прокуратура показала разрушения (фото)

Происшествия 18:11   27.03.2024
Елена Нагорная
Уже 18 раненых от удара по Харькову: прокуратура показала разрушения (фото)

До 18 возросло количество пострадавших в результате удара по Шевченковскому району Харькова около 16 часов, среди них — четверо детей в возрасте от трех месяцев до 13 лет. Один человек погиб, сообщают в областной прокуратуре.

По данным следствия, под ударом были жилые кварталы. Повреждены многоэтажки, медицинские учреждения, автомобили, школа, детсад и другие объекты гражданской инфраструктуры.

По предварительным данным, враг с самолета ударил двумя УМПБ Д-30 (унифицированный межвидовой планирующий боеприпас, калибр 30 см). Это первый случай, когда вооруженные силы РФ использовали такой вид боеприпаса по Харькову.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УКУ).

Взрывы прозвучали в Харькове в 15:50. Удар пришелся по району института неотложной хирургии, сообщил мэр Игорь Терехов. По Харькову ударили авиабомбами впервые с начала полномасштабного вторжения, подтвердили в облуправлении Нацполиции.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 27 марта 2024 в 18:11;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "До 18 возросло количество пострадавших в результате удара по Шевченковскому району".