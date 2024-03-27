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В Харькове раздаются взрывы, Мельник призвал находиться в укрытиях

Происшествия 16:00   27.03.2024
Оксана Якушко
В Харькове раздаются взрывы, Мельник призвал находиться в укрытиях Ракета РФ Х-59 Иллюстрация/GettyImages

О ракетной атаке на Харьков и область сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Жители города Харькова и Харьковской области – не покидайте укрытие до отбоя воздушной опасности!» – сообщил начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 27 марта 2024 в 16:00;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ракетной атаке на Харьков и область сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".