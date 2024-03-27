В Харькове раздаются взрывы, Мельник призвал находиться в укрытиях

О ракетной атаке на Харьков и область сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Жители города Харькова и Харьковской области – не покидайте укрытие до отбоя воздушной опасности!» – сообщил начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник.