В Харькове раздаются взрывы, Мельник призвал находиться в укрытиях
Ракета РФ Х-59 Иллюстрация/GettyImages
О ракетной атаке на Харьков и область сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Жители города Харькова и Харьковской области – не покидайте укрытие до отбоя воздушной опасности!» – сообщил начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник.
Читайте также: РФ ударила ракетами по командному пункту. Подробности покушения на Мельника
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: взрыв, Олег Синегубов, ракета, Сергей Мельник, Харьков, хова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В Харькове раздаются взрывы, Мельник призвал находиться в укрытиях»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 27 марта 2024 в 16:00;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ракетной атаке на Харьков и область сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".