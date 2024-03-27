У Харкові лунають вибухи, Мельник закликав перебувати в укриттях

Про ракетну атаку на Харків та область повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Мешканці міста Харкова та Харківської області – не залишайте укриття до відбою повітряної небезпеки!» – повідомив начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник.