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У Харкові лунають вибухи, Мельник закликав перебувати в укриттях

Події 16:00   27.03.2024
Оксана Якушко
У Харкові лунають вибухи, Мельник закликав перебувати в укриттях

Про ракетну атаку на Харків та область повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Мешканці міста Харкова та Харківської області – не залишайте укриття до відбою повітряної небезпеки!» повідомив начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Березня 2024 в 16:00;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ракетну атаку на Харків та область повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".