У Харкові лунають вибухи, Мельник закликав перебувати в укриттях
Про ракетну атаку на Харків та область повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
«Мешканці міста Харкова та Харківської області – не залишайте укриття до відбою повітряної небезпеки!» – повідомив начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: вибух, Олег Синегубов, ракета, Сергей Мельник, Харків, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Березня 2024 в 16:00;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ракетну атаку на Харків та область повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".