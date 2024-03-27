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РФ ударила ракетами по командному пункту. Подробности покушения на Мельника

Происшествия 00:37   27.03.2024
Оксана Якушко
РФ ударила ракетами по командному пункту. Подробности покушения на Мельника

О покушении военнослужащих РФ и попытке убить рассказал в интервью «Суспільне Харків» Сергей Мельник, начальник харьковского гарнизона и Сил обороны Харькова, бригадный генерал юстиции.

С 17 февраля и 11 марта в телеграмм-канале «генерала Марселя» царила тишина. Потом появилось сообщение «Несмотря на попытки оккупантов посягнуть на мою жизнь, я в строю».

«17 февраля была обычная рабочая поездка по военным частям. Мы находились в одной из воинских частей харьковского гарнизона. И через минут 10-15 оккупант нанес ракетный удар двумя ракетами по нашему командному пункту. К сожалению, семь военнослужащих, а также я, были ранены. В тот момент была пауза, потому что нужно было пройти лечение, реабилитацию. После этого мы уже в строю, находимся здесь, защищаем нашу область, наш город», – рассказал Сергей Мельник.

Начальник харьковского гарнизона подтвердил, что россияне охотились именно за ним, потому что руководители и офицеры ВСУ являются приоритетными целями для россиян.

«Недавно командир полка «Цунами» нашей славной бригады «Лют» погиб точно так же от ракетного удара», — отметил Мельник.

Читайте также: Начальник Харьковского гарнизона Мельник заявил о покушении россиян на него

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 27 марта 2024 в 00:37;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О покушении россиян и попытке убить рассказал в интервью «Суспільне Харків» Сергей Мельник, начальник харьковского гарнизона и Сил обороны Харькова, бригадный генерал юстиции.".