РФ ударила ракетами по командному пункту. Подробности покушения на Мельника
О покушении военнослужащих РФ и попытке убить рассказал в интервью «Суспільне Харків» Сергей Мельник, начальник харьковского гарнизона и Сил обороны Харькова, бригадный генерал юстиции.
С 17 февраля и 11 марта в телеграмм-канале «генерала Марселя» царила тишина. Потом появилось сообщение «Несмотря на попытки оккупантов посягнуть на мою жизнь, я в строю».
«17 февраля была обычная рабочая поездка по военным частям. Мы находились в одной из воинских частей харьковского гарнизона. И через минут 10-15 оккупант нанес ракетный удар двумя ракетами по нашему командному пункту. К сожалению, семь военнослужащих, а также я, были ранены. В тот момент была пауза, потому что нужно было пройти лечение, реабилитацию. После этого мы уже в строю, находимся здесь, защищаем нашу область, наш город», – рассказал Сергей Мельник.
Начальник харьковского гарнизона подтвердил, что россияне охотились именно за ним, потому что руководители и офицеры ВСУ являются приоритетными целями для россиян.
«Недавно командир полка «Цунами» нашей славной бригады «Лют» погиб точно так же от ракетного удара», — отметил Мельник.
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- • Дата публикации материала: 27 марта 2024 в 00:37;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О покушении россиян и попытке убить рассказал в интервью «Суспільне Харків» Сергей Мельник, начальник харьковского гарнизона и Сил обороны Харькова, бригадный генерал юстиции.".