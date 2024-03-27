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Бомба, якою вдарили по Харкову, пролетіла 90 км із РФ – Синєгубов

Події 18:08   27.03.2024
Оксана Якушко
Бомба, якою вдарили по Харкову, пролетіла 90 км із РФ – Синєгубов

Боєприпас калібром 30 см застосовують як із літака, так і з РСЗВ «Смерч», повідомив в ефірі телемарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Станом на зараз маємо інформацію щодо часткової руйнації двох п’ятиповерхівок, лікувальної установи, адмінбудівлі, місця загального користування. Від ще одного прильоту частково пошкоджена будівля навчального закладу. Загалом пошкоджено щонайменше 14 багатоповерхівок, вибито більше 300 вікон», – розповів Синєгубов.

Обстріл житлових будинків, ймовірно, здійснили боєприпасом УМПБ Д-30. Він достатньо потужний, за силою вибуху — середнє між авіабомбою та ракетою.

«Так само фіксували там у повітрі літаки, однак це не на території Харківської області. Приблизна дистанція, з якої міг був запущений такий снаряд, це приблизно 90 кілометрів», – повідомив начальник ХОВА.

О 15:50 27 березня пролунали вибухи у Харкові. Пізніше начальник військового гарнізону Сергій Мельник повідомив, що росіяни вдарили містом КАБами. Удар по Харкову, який нанесли росіяни вдень 27 березня, припав у район інституту невідкладної хірургії, повідомив мер Харкова Ігор Терехов. За даними мера Харкова Ігоря Терехова, постраждали вже 16 осіб. По Харкову вдарили авіабомбами вперше з 2022-го, підтвердила поліція.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Березня 2024 в 18:08;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Боєприпас калібром 30 см застосовують як із літака, так і з РСЗВ «Смерч», повідомив в ефірі телемарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов.".