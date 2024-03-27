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Бомба, которой ударили по Харькову, пролетела 90 км из РФ – Синегубов

Происшествия 18:08   27.03.2024
Оксана Якушко
Бомба, которой ударили по Харькову, пролетела 90 км из РФ – Синегубов

Боеприпас калибром 30 см применяют как из самолета, так и из РСЗО «Смерч», сообщил в эфире телемарафона начальник ХОВА Олег Синегубов.

«По состоянию на данный момент имеем информацию о частичном разрушении двух пятиэтажек, лечебного учреждения, админздания, места общего пользования. От еще одного прилета частично повреждено здание учебного заведения. В общей сложности повреждено по меньшей мере 14 многоэтажек, выбито более 300 окон», — рассказал Синегубов.

Обстрел жилых домов, вероятно, произвели боеприпас УМПБ Д-30. Он достаточно мощный, по силе взрыва среднее между авиабомбой и ракетой.

«Так же фиксировали там в воздухе самолеты, однако это не на территории Харьковской области. Приблизительная дистанция, с которой мог быть запущен такой снаряд, это примерно 90 километров», — сообщил начальник ХОВА.

В 15:50 27 марта прозвучали взрывы в Харькове. Позже начальник военного гарнизона Сергей Мельник сообщил, что россияне ударили по городу КАБами. Удар по Харькову, который произвели россияне днем 27 марта, пришелся в район института неотложной хирургии, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. По данным мэра Харькова Игоря Терехова пострадали уже 16 человек. По Харькову ударили авиабомбами впервые с 2022-го, подтвердила полиция.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 27 марта 2024 в 18:08;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Боеприпас калибром 30 см применяют как из самолета, так и из РСЗО «Смерч», сообщил в эфире телемарафона начальник ХОВА Олег Синегубов.".