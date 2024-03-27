Россияне ударили КАБом по дому в Харькове, есть погибшие и раненые — Мельник

Об ударе КАБом по Харькову сообщил начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник.

«Предварительно, российские террористы в очередной раз применили КАБ. В этот раз для ударов по Шевченковскому району города. Удары пришлись по жилой застройке. Пока известно о погибших и раненых», – отметил Мельник.

«Оккупанты нанесли два удара по Шевченковскому району Харькова. Тип вооружения устанавливается. Предварительно есть пострадавшие. Повреждена гражданская жилищная инфраструктура. Данные обновляются, службы осматривают места попадания», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.