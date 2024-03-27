Россияне ударили КАБом по дому в Харькове, есть погибшие и раненые — Мельник
Об ударе КАБом по Харькову сообщил начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник.
«Предварительно, российские террористы в очередной раз применили КАБ. В этот раз для ударов по Шевченковскому району города. Удары пришлись по жилой застройке. Пока известно о погибших и раненых», – отметил Мельник.
«Оккупанты нанесли два удара по Шевченковскому району Харькова. Тип вооружения устанавливается. Предварительно есть пострадавшие. Повреждена гражданская жилищная инфраструктура. Данные обновляются, службы осматривают места попадания», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Читайте также: В Харькове раздаются взрывы, Мельник призвал находиться в укрытиях
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: дім, дом, КАБ, Олег Синегубов, погиьшие, поранені, Сергей Мельник, удар, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Россияне ударили КАБом по дому в Харькове, есть погибшие и раненые — Мельник»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 27 марта 2024 в 16:24;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об ударе КАБом по Харькову сообщил начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник.".