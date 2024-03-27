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Россияне ударили КАБом по дому в Харькове, есть погибшие и раненые — Мельник

Происшествия 16:24   27.03.2024
Оксана Якушко
Россияне ударили КАБом по дому в Харькове, есть погибшие и раненые — Мельник

Об ударе КАБом по Харькову сообщил начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник.

«Предварительно, российские террористы в очередной раз применили КАБ. В этот раз для ударов по Шевченковскому району города. Удары пришлись по жилой застройке. Пока известно о погибших и раненых», – отметил Мельник.

«Оккупанты нанесли два удара по Шевченковскому району Харькова. Тип вооружения устанавливается. Предварительно есть пострадавшие. Повреждена гражданская жилищная инфраструктура. Данные обновляются, службы осматривают места попадания», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 27 марта 2024 в 16:24;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об ударе КАБом по Харькову сообщил начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник.".