Росіяни вдарили КАБом по будинку в Харкові, є загиблі та поранені – Мельник
Про удар КАБом по Харкову повідомив начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник.
«Попередньо, російські терористи вчергове застосували КАБ. Цього разу для ударів по житловій забудові Шевченківського району. Наразі відомо про загиблих та поранених», – повідомив Мельник.
Окупанти завдали два удари по Шевченківському району Харкова. Типу озброєння встановлюється. Попередньо: є постраждалі. Пошкоджено цивільну житлову інфраструктуру. Дані оновлюються, служби оглядають місця влучань.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: дім, КАБ, Олег Синегубов, погиьшие, поранені, Сергей Мельник, удар, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Березня 2024 в 16:24;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про удар КАБом по Харкову повідомив начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник.".