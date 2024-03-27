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Росіяни вдарили КАБом по будинку в Харкові, є загиблі та поранені – Мельник

Події 16:24   27.03.2024
Оксана Якушко
Росіяни вдарили КАБом по будинку в Харкові, є загиблі та поранені – Мельник

Про удар КАБом по Харкову повідомив начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник.

«Попередньо, російські терористи вчергове застосували КАБ. Цього разу для ударів по житловій забудові Шевченківського району. Наразі відомо про загиблих та поранених», – повідомив Мельник.

Окупанти завдали два удари по Шевченківському району Харкова. Типу озброєння встановлюється. Попередньо: є постраждалі. Пошкоджено цивільну житлову інфраструктуру. Дані оновлюються, служби оглядають місця влучань.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Березня 2024 в 16:24;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про удар КАБом по Харкову повідомив начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник.".