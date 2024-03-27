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По Харькову били из истребителя, «прилеты» в нескольких местах — прокуратура

Происшествия 17:36   27.03.2024
Оксана Горун
По Харькову били из истребителя, «прилеты» в нескольких местах — прокуратура Фото: Харьковская облпрокуратура

По Харькову днем прилетел планирующий боеприпас калибра 30 см, сообщил руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков.

«Сегодня около 16 часов российские военные, по предварительным данным, с территории Белгородской области с применением истребителя, осуществили пуск унифицированных межвидовых планирующих боеприпасов калибра 30 см по городу Харькову. В результате этого пуска в настоящее время имеется несколько попаданий в центральной части города, а именно в Шевченковский район. В результате этого попадания повреждено около 10 гражданских и административных зданий, в том числе одно дошкольное учебное заведение, а также одна школа», — сказал Фильчаков.

Он отметил, что на данный момент известно об одном погибшем и 16 раненых, среди них — четыре ребенка.

«Самому младшему ребенку, пострадавшему в результате российской агрессии, всего три месяца», — подчеркнул руководитель Харьковской областной прокуратуры.

Сведения о преступлении РФ внесли в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины «нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством».

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В 15:50 27 марта прозвучали взрывы в Харькове. Позже начальник военного гарнизона Сергей Мельник сообщил, что россияне ударили по городу КАБами. Удар по Харькову, который произвели россияне днем 27 марта, пришелся в район института неотложной хирургии, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. По данным мэра Харькова Игоря Терехова пострадали уже 16 человек. По Харькову ударили авиабомбами впервые с 2022-го, подтвердила полиция.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 27 марта 2024 в 17:36;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По Харькову днем прилетел планирующий боеприпас калибра 30 см, сообщил руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков".