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Тимошко рассказал о возрасте детей, раненых в Харькове, и виде снаряда россиян

Происшествия 17:30   27.03.2024
Оксана Якушко
Тимошко рассказал о возрасте детей, раненых в Харькове, и виде снаряда россиян Бомба російська УМПк-30

В результате ударов по Харькову ранены дети, которым 3 месяца, 1,8 года, 10 и 13 лет, рассказал «Суспільне Харків» руководитель полиции Харьковщины Владимир Тимошко.

Также россияне впервые били по Харькову новым снарядом – УМПк-30, добавил Владимир Тимошко.

«Это нечто среднее между КАБ и ракетой. Окончательные выводы сделают взрывотехники. Этот боеприпас достаточно мощный, чтобы фактически развалить два дома, между которыми он попал, и несколько находящихся на расстоянии домов», — сказал Тимошко.

В 15:50 27 марта прозвучали взрывы в Харькове. Позже начальник военного гарнизона Сергей Мельник сообщил, что россияне ударили по городу КАБами.

Удар по Харькову, который произвели россияне днем 27 марта, пришелся в район института неотложной хирургии, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

По данным мэра Харькова Игоря Терехова пострадали уже 16 человек. По Харькову ударили авиабомбами впервые с 2022-го, подтвердила полиция.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 27 марта 2024 в 17:30;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате ударов по Харькову ранены дети, которым 3 месяца, 1,8 года, 10 и 13 лет, рассказал «Суспільне Харків» руководитель полиции Харьковщины Владимир Тимошко.".