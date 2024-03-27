Тимошко рассказал о возрасте детей, раненых в Харькове, и виде снаряда россиян
В результате ударов по Харькову ранены дети, которым 3 месяца, 1,8 года, 10 и 13 лет, рассказал «Суспільне Харків» руководитель полиции Харьковщины Владимир Тимошко.
Также россияне впервые били по Харькову новым снарядом – УМПк-30, добавил Владимир Тимошко.
«Это нечто среднее между КАБ и ракетой. Окончательные выводы сделают взрывотехники. Этот боеприпас достаточно мощный, чтобы фактически развалить два дома, между которыми он попал, и несколько находящихся на расстоянии домов», — сказал Тимошко.
В 15:50 27 марта прозвучали взрывы в Харькове. Позже начальник военного гарнизона Сергей Мельник сообщил, что россияне ударили по городу КАБами.
Удар по Харькову, который произвели россияне днем 27 марта, пришелся в район института неотложной хирургии, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
По данным мэра Харькова Игоря Терехова пострадали уже 16 человек. По Харькову ударили авиабомбами впервые с 2022-го, подтвердила полиция.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: боеприпас, бомба, Владимир Тимошко, возраст, діти, дети, Нацполиция, ракета, удар, УМПк-30, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 27 марта 2024 в 17:30;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате ударов по Харькову ранены дети, которым 3 месяца, 1,8 года, 10 и 13 лет, рассказал «Суспільне Харків» руководитель полиции Харьковщины Владимир Тимошко.".