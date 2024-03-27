Тимошко рассказал о возрасте детей, раненых в Харькове, и виде снаряда россиян

В результате ударов по Харькову ранены дети, которым 3 месяца, 1,8 года, 10 и 13 лет, рассказал «Суспільне Харків» руководитель полиции Харьковщины Владимир Тимошко.

Также россияне впервые били по Харькову новым снарядом – УМПк-30, добавил Владимир Тимошко.

«Это нечто среднее между КАБ и ракетой. Окончательные выводы сделают взрывотехники. Этот боеприпас достаточно мощный, чтобы фактически развалить два дома, между которыми он попал, и несколько находящихся на расстоянии домов», — сказал Тимошко.

В 15:50 27 марта прозвучали взрывы в Харькове. Позже начальник военного гарнизона Сергей Мельник сообщил, что россияне ударили по городу КАБами.

Удар по Харькову, который произвели россияне днем 27 марта, пришелся в район института неотложной хирургии, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

По данным мэра Харькова Игоря Терехова пострадали уже 16 человек. По Харькову ударили авиабомбами впервые с 2022-го, подтвердила полиция.