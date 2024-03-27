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Тимошко розповів про вік дітей, поранених у Харкові, та вид снаряду росіян

Події 17:30   27.03.2024
Оксана Якушко
Тимошко розповів про вік дітей, поранених у Харкові, та вид снаряду росіян

Внаслідок ударів по Харкову поранено дітей, яким 3 місяці, 1,8 року, 10 та 13 років, розповів «Суспільне Харків» керівник поліції Харківщини Володимир Тимошко.

Також росіяни вперше били Харковом новим снарядом – УМПк-30, додав Володимир Тимошко.

“Це щось середнє між КАБ та ракетою. Остаточні висновки зроблять вибухотехніки. Цей боєприпас достатньо потужний, щоб фактично розвалити два будинки, між якими він влучив, і декілька будинків, які на відстані”, — сказав Тимошко.

О 15:50 27 березня пролунали вибухи у Харкові. Пізніше начальник військового гарнізону Сергій Мельник повідомив, що росіяни вдарили містом КАБамі.

Удар по Харкову, який нанесли росіяни вдень 27 березня, припав у район інституту невідкладної хірургії, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

За даними мера Харкова Ігоря Терехова, постраждали вже 16 осіб. Харковом ударили авіабомбами вперше з 2022-го, підтвердила поліція.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Березня 2024 в 17:30;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок ударів по Харкову поранено дітей, яким 3 місяці, 1,8 року, 10 та 13 років, розповів «Суспільне Харків» керівник поліції Харківщини Володимир Тимошко.".