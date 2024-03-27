Чотири дитини серед 12 поранених та загиблий через удар у Харкові – Синєгубов

Також пошкоджено багатоквартирні будинки, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Одна людина загинула та щонайменше 12 отримали травми різного ступеня внаслідок сьогоднішнього обстрілу Харкова. Серед поранених – чотири дитини. Кількість постраждалих може збільшуватись», – зазначив Синегубов.

О 15:50 27 березня пролунали вибухи у Харкові. Пізніше начальник військового гарнізону Сергій Мельник повідомив, що росіяни вдарили містом КАБамі.

Удар по Харкову, який нанесли росіяни вдень 27 березня, припав у район інституту невідкладної хірургії, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.