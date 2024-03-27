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Чотири дитини серед 12 поранених та загиблий через удар у Харкові – Синєгубов

Події 16:57   27.03.2024
Оксана Якушко
Чотири дитини серед 12 поранених та загиблий через удар у Харкові – Синєгубов

Також пошкоджено багатоквартирні будинки, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. 

«Одна людина загинула та щонайменше 12 отримали травми різного ступеня внаслідок сьогоднішнього обстрілу Харкова. Серед поранених – чотири дитини. Кількість постраждалих може збільшуватись», – зазначив Синегубов.

О 15:50 27 березня пролунали вибухи у Харкові. Пізніше начальник військового гарнізону Сергій Мельник повідомив, що росіяни вдарили містом КАБамі.

Удар по Харкову, який нанесли росіяни вдень 27 березня, припав у район інституту невідкладної хірургії, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Читайте також: Удар по Харкову – біля невідкладної хірургії, загиблий, 10 поранених – Терехов

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Березня 2024 в 16:57;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Також пошкоджено багатоквартирні будинки, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. ".