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Четыре ребенка среди 12 раненых и погибший из-за удара в Харькове – Синегубов

Происшествия 16:57   27.03.2024
Оксана Якушко
Четыре ребенка среди 12 раненых и погибший из-за удара в Харькове – Синегубов Фото: Олег Синегубов

Также повреждены многоквартирные дома, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Один человек погиб и по меньшей мере 12 получили травмы разной степени в результате сегодняшнего обстрела Харькова. Среди раненых — четыре ребенка. Количество пострадавших может увеличиваться», – отметил Синегубов.

В 15:50 27 марта прозвучали взрывы в Харькове. Позже начальник военного гарнизона Сергей Мельник сообщил, что россияне ударили по городу КАБами.

Удар по Харькову, который произвели россияне днем 27 марта, пришелся в район института неотложной хирургии, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Читайте также: Удар по Харькову пришелся у «неотложки», 1 погибший, 10 раненых — Терехов

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 27 марта 2024 в 16:57;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Также повреждены многоквартирные дома, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".