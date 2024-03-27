Четыре ребенка среди 12 раненых и погибший из-за удара в Харькове – Синегубов

Также повреждены многоквартирные дома, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Один человек погиб и по меньшей мере 12 получили травмы разной степени в результате сегодняшнего обстрела Харькова. Среди раненых — четыре ребенка. Количество пострадавших может увеличиваться», – отметил Синегубов.

В 15:50 27 марта прозвучали взрывы в Харькове. Позже начальник военного гарнизона Сергей Мельник сообщил, что россияне ударили по городу КАБами.

Удар по Харькову, который произвели россияне днем 27 марта, пришелся в район института неотложной хирургии, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.