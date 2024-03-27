Четыре ребенка среди 12 раненых и погибший из-за удара в Харькове – Синегубов
Фото: Олег Синегубов
Также повреждены многоквартирные дома, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Один человек погиб и по меньшей мере 12 получили травмы разной степени в результате сегодняшнего обстрела Харькова. Среди раненых — четыре ребенка. Количество пострадавших может увеличиваться», – отметил Синегубов.
В 15:50 27 марта прозвучали взрывы в Харькове. Позже начальник военного гарнизона Сергей Мельник сообщил, что россияне ударили по городу КАБами.
Удар по Харькову, который произвели россияне днем 27 марта, пришелся в район института неотложной хирургии, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: діти, дети, дома, загиблі, КАБ, Олег Синегубов, погибшие, поранені, Харьков, хова;
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- • Дата публикации материала: 27 марта 2024 в 16:57;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Также повреждены многоквартирные дома, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".