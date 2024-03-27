18 домів пошкоджені в Харкові, людям запропонували місця в гуртожитках – мер

18 житлових будинків отримали пошкодження у Шевченківському районі Харкова внаслідок авіаудару вдень 27 березня, вибито 800 вікон, повідомляє мер Ігор Терехов.

Він зазначив, що остаточні цифри будуть завтра, після завершення обстеження мікрорайону.

“Сьогодні серед білого дня ворог завдав двох ударів по Харкову. Перший прийшовся по житловому масиву в середмісті, другий – біля Інституту хірургії“, – уточнив міський голова.

Аварійно-відновлювальні роботи тривають. Насамперед закривають вікна у тих квартирах, де вирішили залишитися люди. Усім мешканцям пошкоджених будинків запропонували розміщення у міських гуртожитках.

Нагадаємо, вибухи пролунали у Харкові близько 15:50. За даними облпрокуратури, пошкоджені багатоповерхівки, медустанови, автомобілі, школа, дитсадок та інші цивільні об’єкти. Загинув 59-річний чоловік. 19 людей, серед яких четверо дітей віком від трьох місяців до 13 років, постраждали. Їхній стан оцінюється як легкий і середній, дітей уже виписали. Попередньо, ворожий літак ударив двома УМПБ Д-30. Це перший випадок, коли збройні сили РФ використали такий вид боєприпасу по Харкову. Як розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов, приблизна дистанція, з якої міг бути запущений снаряд УМПБ Д-30 – 90 кілометрів. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 ККУ).