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Синєгубов – про стан поранених і відселення жителів пошкоджених домів (відео)

Події 19:42   27.03.2024
Олена Нагорна
Синєгубов – про стан поранених і відселення жителів пошкоджених домів (відео)

Мешканці будинків у Шевченківському районі Харкова, які були пошкоджені внаслідок авіаудару близько 16-ї години, можуть отримати тимчасове житло. Серед 19 поранених – тяжких немає, повідомив в етері нацмарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За його даними, до медустанов доправили 13 осіб. Постраждалі діти – це тримісячний хлопчик, дворічна та дев’ятирічна дівчата та тринадцятирічний підліток.

“Діти з травмами середнього ступеня, їм надали допомогу в лікарні та вже виписали”, – повідомив Синєгубов.

Вік жінок – від 21 до 92. Вони отримали травми легкого та середнього ступенів. П’ятьом із них надали медичну допомогу на місці без подальшої госпіталізації. 55 та 60-річного чоловіків ушпиталили з середніми ушкодженнями.

Наразі йде аналіз руйнувань, проводиться опитування людей. Всім запропоновано відселення, місця є. І ті люди, які наразі ще не звернулися, можуть у будь-який час телефоном гарячої лінії звернутися до нас, аби ми надали місце для тимчасового проживання“, — зазначив начальник ХОВА.

Він розповів, що на місцях влучань ще працюють підрозділи ДСНС.

Це був, нагадаю, керований снаряд. Це новий тип боєприпасів, якого Харківщина до цього моменту не знала. Ми вже розуміємо, що він приблизно здолав відстань від моменту пуску до влучання 70-80 кілометрів… Хоча снаряд за своєю руйнівною силою не порівнюється з тією самою С-300, однак все одно руйнування після влучання досить такі серйозні“, – розповів Синєгубов.

Як повідомили у ГУ Нацполіції у Харківській області, правоохоронці охоронятимуть пошкоджені будинки.

Нагадаємо, вибухи пролунали у Харкові близько 15:50. Удару зазнав район інституту невідкладної хірургії, повідомив мер Ігор Терехов. За даними облпрокуратури, пошкоджені багатоповерхівки, медустанови, автомобілі, школа, дитсадок та інші цивільні об’єкти. Загинув 59-річний чоловік. 19 людей, серед яких четверо дітей віком від трьох місяців до 13 років, постраждали. Попередньо, ворожий літак ударив двома УМПБ Д-30. Це перший випадок, коли збройні сили РФ використали такий вид боєприпасу по Харкову. Як розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов, приблизна дистанція, з якої міг бути запущений снаряд УМПБ Д-30 – 90 кілометрів. Пошкоджено щонайменше 14 багатоповерхівок, вибито понад 300 вікон. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 ККУ).

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Березня 2024 в 19:42;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мешканці будинків у Шевченківському районі Харкова, які були пошкоджені внаслідок авіаудару близько 16-ї години, можуть отримати тимчасове житло".