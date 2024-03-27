Синегубов — о состоянии раненых и отселении жильцов поврежденных домов (видео)
Жильцы домов в Шевченковском районе Харькова, которые были повреждены в результате авиаудара около 16 часов, могут получить временное жилье. Среди 19 раненых — тяжелых нет, сообщил в эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов.
По его данным, в медучреждения доставили 13 человек. Пострадавшие дети — это трехмесячный мальчик, двухлетняя и девятилетняя девочки и тринадцатилетний подросток.
«Дети с травмами средней степени, им оказали помощь в больнице и уже выписали», — сообщил Синегубов.
Возраст женщин — от 21 до 92. Они получили травмы легкой и средней степени. Пяти из них оказали медпомощь на месте без дальнейшей госпитализации. 55 и 60-летний мужчины госпитализированы со средними повреждениями.
«Сейчас идет анализ разрушений, проводится опрос людей. Всем предложено отселение, места есть. И те люди, которые пока еще не обратились, могут в любое время по телефону горячей линии обратиться к нам. Чтобы мы предоставили место для временного проживания», — отметил начальник ХОВА.
Он рассказал, что на местах попаданий еще работают подразделения ГСЧС.
«Это был, напомню, управляемый снаряд. Это новый тип боеприпасов, которого Харьковщина до этого момента не знала. Мы уже понимаем, что он примерно преодолел расстояние от момента пуска до попадания 70-80 километров… Хотя снаряд по своей разрушительной силе не сравнится с той же С-300, однако все равно разрушения после попадания достаточно серьезные», — рассказал Синегубов.
Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, правоохранители будут охранять поврежденные дома.
Напомним, взрывы прозвучали в Харькове около 15:50. Удар пришелся по району института неотложной хирургии, сообщил мэр Игорь Терехов. По данным облпрокуратуры, повреждены многоэтажки, медучреждения, автомобили, школа, детсад и другие гражданские объекты. Погиб 59-летний мужчина. 19 человек, среди которых четверо детей в возрасте от трех месяцев до 13 лет, пострадали. Предварительно, вражеский самолет ударил двумя УМПБ Д-30. Это первый случай, когда вооруженные силы РФ использовали такой вид боеприпаса по Харькову. Как рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов, приблизительная дистанция, с которой мог быть запущен снаряд УМПБ Д-30, — 90 километров. Повреждены по меньшей мере 14 многоэтажек, выбито более 300 окон. Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УКУ).
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Репортаж, Харьков; Теги: авиаудар, дома, повреждения, пострадавшие, синегубов, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Синегубов — о состоянии раненых и отселении жильцов поврежденных домов (видео)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 27 марта 2024 в 19:42;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жильцы домов в Шевченковском районе Харькова, которые были повреждены в результате авиаудара около 16 часов, могут получить временное жилье".