18 домов повреждены в Харькове, людям предложили места в общежитиях — Терехов

18 жилых домов получили повреждения в Шевченковском районе Харькова в результате авиаудара днем 27 марта, выбито 800 окон, сообщает мэр Игорь Терехов.

Он отметил, что окончательные цифры будут завтра, после завершения обследования микрорайона.

«Сегодня среди бела дня враг нанес два удара по Харькову. Первый пришелся по жилому массиву в центре города, второй — возле Института хирургии», — уточнил городской голова.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются. В первую очередь закрывают окна в тех квартирах, где решили остаться люди. Всем жильцам поврежденных домов предложили размещение в городских общежитиях.

Напомним, взрывы прозвучали в Харькове около 15:50. По данным облпрокуратуры, повреждены многоэтажки, медучреждения, автомобили, школа, детсад и другие гражданские объекты. Погиб 59-летний мужчина. 19 человек, среди которых четверо детей в возрасте от трех месяцев до 13 лет, пострадали. Их состояние оценивается как легкое и среднее, детей уже выписали. Предварительно, вражеский самолет ударил двумя УМПБ Д-30. Это первый случай, когда вооруженные силы РФ использовали такой вид боеприпаса по Харькову. Как рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов, приблизительная дистанция, с которой мог быть запущен снаряд УМПБ Д-30, — 90 километров. Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УКУ).