Новый вид оружия против Харькова «сыроват», но разрушительней С-300 — эксперт

Военный аналитик, харьковчанин Алексей Копытько после вчерашнего удара по городу новым российским боеприпасом УМПБ Д-30 заявил, что такое оружие способно превратить в руины треть Харькова.

«Если обозначить на карте рубеж, куда были прилеты сегодня, то минимум треть Харькова может быть превращена в руины с территории РФ без применения крылатых/баллистических ракет, — написал Копытько 27 марта. — Боеприпас, которым Россия тренируется убивать детей в Харькове, пока еще сыроват, но обладает большей разрушительной силой по сравнению с С-300 и – главное – через время (месяцы) может производиться в товарных количествах».

По его мнению, главные меры противодействия новой тактике террора РФ против Харькова — это удары по пусковым на территории РФ и средства против российской тактической авиации.

«И одного, и второго достаточно у наших партнеров. Более того – часть средств уже передана и освоена украинской армией, но есть бан на использование по территории России. Дело за малым – политическое решение. Все, кто уклоняются от принятия такого решения, содействуют Кремлю в уничтожении Харькова и кличут беду в Европу. Закончится это тем, что российские бомбы начнут падать на города ЕС и НАТО. Потому что Кремль совершенствует свое оружие в боевых условиях, пока западные страны чешутся. Плюс демонстрация страха – лучшая провокация для Кремля. Если Путин может безнаказанно разрушать один из крупнейших городов Европы, вопрос времени, когда он решит идти дальше», — подчеркнул Копытько, пытаясь «достучаться» до западных партнеров, которым кажется, что «если не эскалировать», то Путин их не заметит.

Напомним, в 15:50 27 марта военные РФ нанесли два удара по Шевченковскому району Харькова. Один из снарядов попал в жилой массив, второй – у Института хирургии. Повреждены многоэтажки, медучреждения, автомобили, школа, детсад и другие гражданские объекты. Погиб 59-летний мужчина. 19 человек, среди которых четверо детей в возрасте от трех месяцев до 13 лет, пострадали. Их состояние оценивают как легкое и среднее, детей уже выписали. Предварительно, вражеский самолет ударил двумя УМПБ Д-30. Эта аббревиатура расшифровывается как «универсальный межвидовой планирующий боеприпас». Их производят на базе авиабомб ФАБ-250. Эксперты «Defense Express» недавно информировали о появлении такого вида вооружения у врага. По сути, боеприпас является гибридом ракеты и КАБ и заменяет собой дешевую крылатую ракету. Впервые о применении такого боеприпаса сообщили после удара по Мирнограду 10 марта. Вчера, 27 марта, был первый случай, когда враг применил такой вид боеприпаса по Харькову. Как рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов, приблизительное расстояние, с которого мог быть запущен снаряд – 70-80 км. 18 домов получили повреждения. Всем жителям предложили размещение в общежитиях.