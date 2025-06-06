Ни один российский удар за 11 лет не был «в ответ» — Копытько

Будьте уверены: ни один российский удар за последние 11 лет не был «в ответ». Россияне планируют атаку, а потом притягивают обоснование как «ответную меру»… Единственная причина жестоких российских ударов по мирным украинским городам – на фронте дела идут хуже плана, российские войска ползут вперед с колоссальными потерями, но давно выпали изо всех графиков.