Ни один российский удар за 11 лет не был «в ответ» — Копытько
Будьте уверены: ни один российский удар за последние 11 лет не был «в ответ». Россияне планируют атаку, а потом притягивают обоснование как «ответную меру»… Единственная причина жестоких российских ударов по мирным украинским городам – на фронте дела идут хуже плана, российские войска ползут вперед с колоссальными потерями, но давно выпали изо всех графиков.
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- Категории: Мир, Политика, Происшествия, Сказано, Украина; Теги: копытько, ракетная атака, Россия;
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- • Дата публикации материала: 6 июня 2025 в 13:18;
Корреспондент Алексей Копытько, военный аналитик в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Будьте уверены: ни один российский удар за последние 11 лет не был «в ответ». Россияне планируют атаку, а потом притягивают…".