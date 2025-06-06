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Ни один российский удар за 11 лет не был «в ответ» — Копытько

Мир 13:18   06.06.2025
Алексей Копытько
военный аналитик
Ни один российский удар за 11 лет не был «в ответ» — Копытько

Будьте уверены: ни один российский удар за последние 11 лет не был «в ответ». Россияне планируют атаку, а потом притягивают обоснование как «ответную меру»… Единственная причина жестоких российских ударов по мирным украинским городам – на фронте дела идут хуже плана, российские войска ползут вперед с колоссальными потерями, но давно выпали изо всех графиков.

Автор: Алексей Копытько, военный аналитик
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  • • Дата публикации материала: 6 июня 2025 в 13:18;

  • Корреспондент Алексей Копытько, военный аналитик в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Будьте уверены: ни один российский удар за последние 11 лет не был «в ответ». Россияне планируют атаку, а потом притягивают…".