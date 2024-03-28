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Атака «шахедами», авиаудар по Харькову и ситуация на фронте — сводка Генштаба

Происшествия 07:32   28.03.2024
Оксана Горун
Атака «шахедами», авиаудар по Харькову и ситуация на фронте — сводка Генштаба Фото: Генштаб ВСУ

В утренней сводке Генштаба ВСУ 28 марта — информация о террористических действиях РФ против гражданского населения и отсутствии атак фронте на Харьковщине.

«Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину применив БпЛА типа «Shahed». Данные по этой атаке уточняются», — отметили в сводке ГШ.

Воздушные силы ВСУ уточнили: налет на Украину производили из Крыма и Курской области. Задействовали 28 БПЛА, 26 из них сбили. В том числе — «охота» шла в Харьковской области. Взрывы ночью звучали в Харькове. Мэр сообщил, что был «прилет», разрушено здание ресторана в Киевском районе.

«За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Ветеринарное, Харьков, Синьковка, Кругляковка, Боровая, Новоегоровка, Ивановка, Кисловка Харьковской области», — перечислили в сводке Генштаба.

В целом в Украине артиллерия била по более чем 100 населенным пунктам, были 11 ракетных и 77 авиационных ударов, 141 обстрел из РСЗО. На фронте зафиксировали 60 боевых столкновений.

«На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел», — отметили в ГШ.

Авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения оккупантов. Ракетчики — по двум районам сосредоточения, одному средству ПВО, одной станции РЭБ, трем пунктам управления БпЛА и еще одному важному объекту противника.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 28 марта 2024 в 07:32;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В утренней сводке Генштаба ВСУ 28 марта — информация о террористических действиях РФ против гражданского населения и отсутствии атак фронте на Харьковщине".