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Главные новости Харькова 28 марта: залетели вражеские БпЛА, были слышны взрывы

Общество 00:56   28.03.2024
Виктория Яковенко
Главные новости Харькова 28 марта: залетели вражеские БпЛА, были слышны взрывы Фото: Василий Голосный

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

00:56

На Харьковщину снова летят вражеские БпЛА

«Харьковская область — движение ударных БпЛА в вашем направлении из сумской области», — сообщили в Воздушных силах ВСУ в 00:53.

00:50

В Харькове были слышны взрывы: залетели вражеские БпЛА

Около 00:10 в Харькове было слышно по меньшей мере два взрыва.

«В Харькове взрывы. Будьте осторожны», – призвал мэр города Игорь Терехов.

В 23:28 начальник Харьковского военного гарнизона, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник сообщил, что на территории области замечены вражеские БпЛА. Он призвал соблюдать правила безопасности и не снимать работу ПВО.

Воздушную тревогу объявили в регионе в 23:26. За две минуты до этого командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что ударные дроны двигаются в направлении Харьковщины из Сумской области.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 28 марта 2024 в 00:56;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".