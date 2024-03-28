Главные новости Харькова 28 марта: залетели вражеские БпЛА, были слышны взрывы
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
00:56
На Харьковщину снова летят вражеские БпЛА
«Харьковская область — движение ударных БпЛА в вашем направлении из сумской области», — сообщили в Воздушных силах ВСУ в 00:53.
00:50
В Харькове были слышны взрывы: залетели вражеские БпЛА
Около 00:10 в Харькове было слышно по меньшей мере два взрыва.
«В Харькове взрывы. Будьте осторожны», – призвал мэр города Игорь Терехов.
В 23:28 начальник Харьковского военного гарнизона, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник сообщил, что на территории области замечены вражеские БпЛА. Он призвал соблюдать правила безопасности и не снимать работу ПВО.
Воздушную тревогу объявили в регионе в 23:26. За две минуты до этого командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что ударные дроны двигаются в направлении Харьковщины из Сумской области.
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- Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: БПЛА, взрывы, ВС, ВСУ, дрони, дроны, Мельник, терехов, Харьков, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 28 марта 2024 в 00:56;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".