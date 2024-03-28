Главные новости Харькова 28 марта: залетели вражеские БпЛА, были слышны взрывы

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

00:56

На Харьковщину снова летят вражеские БпЛА

«Харьковская область — движение ударных БпЛА в вашем направлении из сумской области», — сообщили в Воздушных силах ВСУ в 00:53.

00:50

В Харькове были слышны взрывы: залетели вражеские БпЛА

Около 00:10 в Харькове было слышно по меньшей мере два взрыва.

«В Харькове взрывы. Будьте осторожны», – призвал мэр города Игорь Терехов.

В 23:28 начальник Харьковского военного гарнизона, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник сообщил, что на территории области замечены вражеские БпЛА. Он призвал соблюдать правила безопасности и не снимать работу ПВО.

Воздушную тревогу объявили в регионе в 23:26. За две минуты до этого командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что ударные дроны двигаются в направлении Харьковщины из Сумской области.