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Военные РФ сбросили авиабомбу на Купянск: пострадали двое мужчин (фото)

Происшествия 20:23   28.03.2024
Елена Нагорная
Военные РФ сбросили авиабомбу на Купянск: пострадали двое мужчин (фото)

Двое мужчин получили ранения в результате авиаудара по городу Купянск Харьковской области в 14:20 28 марта.

Получили повреждения частные домовладения, автомобили. По предварительным данным, на город сбросили авиабомбу, сообщают в областной прокуратуре.

По фактам ударов по Купянску и Высокому, где пострадала 71-летняя женщина, начаты досудебные расследования по ч. 1 ст. 438 УКУ.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 28 марта 2024 в 20:23;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двое мужчин получили ранения в результате авиаудара по городу Купянск Харьковской области в 14:20 28 марта.".