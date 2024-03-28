Военные РФ сбросили авиабомбу на Купянск: пострадали двое мужчин (фото)
Двое мужчин получили ранения в результате авиаудара по городу Купянск Харьковской области в 14:20 28 марта.
Получили повреждения частные домовладения, автомобили. По предварительным данным, на город сбросили авиабомбу, сообщают в областной прокуратуре.
По фактам ударов по Купянску и Высокому, где пострадала 71-летняя женщина, начаты досудебные расследования по ч. 1 ст. 438 УКУ.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиаудар, купянск, поранені, пострадавшие, прокуратура, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 28 марта 2024 в 20:23;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двое мужчин получили ранения в результате авиаудара по городу Купянск Харьковской области в 14:20 28 марта.".