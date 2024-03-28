Военные РФ сбросили авиабомбу на Купянск: пострадали двое мужчин (фото)

Двое мужчин получили ранения в результате авиаудара по городу Купянск Харьковской области в 14:20 28 марта.

Получили повреждения частные домовладения, автомобили. По предварительным данным, на город сбросили авиабомбу, сообщают в областной прокуратуре.

По фактам ударов по Купянску и Высокому, где пострадала 71-летняя женщина, начаты досудебные расследования по ч. 1 ст. 438 УКУ.