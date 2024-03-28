Військові РФ скинули авіабомбу на Куп’янськ: постраждали двоє чоловіків (фото)
Двоє чоловіків отримали поранення внаслідок авіаудару по місту Куп’янськ Харківської області о 14:20 28 березня.
Отримали пошкодження приватні домоволодіння, автомобілі. За попередніми даними, на місто скинули авіабомбу, повідомляють в обласній прокуратурі.
За фактами ударів по Куп’янську та Високому, де постраждала 71-річна жінка, розпочаті досудові розслідування за ч. 1 ст. 438 ККУ.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: авіаудар, куп'янск, поранені, пострадалі, прокуратура, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Березня 2024 в 20:23;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двоє чоловіків отримали поранення внаслідок авіаудару по місту Куп’янськ Харківської області о 14:20 28 березня".