Вибух, який чули в Харкові: ракета прилетіла у Високий, поранена жінка (фото)

Ракетного удару завдали військові РФ по селищу Високий під Харковом близько 16:00 28 березня. Там зазнала поранень 71-річна жінка.

Боєприпас, попередньо Х-35У, влучив у приватні домогосподарства. Пошкоджено понад десять будинків та господарчі споруди, повідомляють в облуправлінні Нацполіції.

За даними облпрокуратури, ворог вдарив по населеному пункту ракетою Х-59.



Правоохоронці нагадали, що близько 14:45 внаслідок артобстрілу у Вовчанську згорів у будинку 59-річний господар, а о 16:30 у селі Курилівка через удар авіабомбою постраждали дві жінки 56 та 58 років.

Відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.