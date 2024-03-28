Вибух, який чули в Харкові: ракета прилетіла у Високий, поранена жінка (фото)
Ракетного удару завдали військові РФ по селищу Високий під Харковом близько 16:00 28 березня. Там зазнала поранень 71-річна жінка.
Боєприпас, попередньо Х-35У, влучив у приватні домогосподарства. Пошкоджено понад десять будинків та господарчі споруди, повідомляють в облуправлінні Нацполіції.
За даними облпрокуратури, ворог вдарив по населеному пункту ракетою Х-59.
Правоохоронці нагадали, що близько 14:45 внаслідок артобстрілу у Вовчанську згорів у будинку 59-річний господар, а о 16:30 у селі Курилівка через удар авіабомбою постраждали дві жінки 56 та 58 років.
Відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Березня 2024 в 19:54;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ракетного удару завдали військові РФ по селищу Високий під Харковом близько 16:00".