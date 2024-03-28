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Кількість поранених через обстріл Куп’янщини зросла, постраждалі у Вовчанську

Суспільство 16:02   28.03.2024
Вікторія Яковенко
Кількість поранених через обстріл Куп’янщини зросла, постраждалі у Вовчанську

Двоє чоловіків зазнали поранень під час обстрілу села Моначинівка на Харківщині, уточнили у Харківській обласній прокуратурі.

Попередньо, село обстріляли з артилерії 28 березня об 11:00. Загинула 57-річна жінка.

Також під ударами РФ були Купʼянськ і Курилівка, там пошкоджені житлові будинки та господарчі будівлі, додали в прокуратурі.

У Вовчанську ворожий снаряд потрапив на подвір’я приватного будинку, де перебував 60-річний чоловік. Він отримав уламкові вогнепальні поранення. Також з контузією шпиталізували 48-річного жителя, розповіли у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Слідчі розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 ККУ).

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Фото: ГУНП в Харківській області
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Фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, раніше голова ХОВА Олег Синєгубов повідомляв, що внаслідок російського обстрілу села Моначинівка загинула 57-річна місцева мешканка. Жінка від отриманих поранень померла по дорозі в лікарню. Також травмований її чоловік.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Березня 2024 в 16:02;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двоє чоловіків зазнали поранень під час обстрілу села Моначинівка на Харківщині, уточнили у Харківській обласній прокуратурі.".