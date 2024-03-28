Кількість поранених через обстріл Куп’янщини зросла, постраждалі у Вовчанську
Двоє чоловіків зазнали поранень під час обстрілу села Моначинівка на Харківщині, уточнили у Харківській обласній прокуратурі.
Попередньо, село обстріляли з артилерії 28 березня об 11:00. Загинула 57-річна жінка.
Також під ударами РФ були Купʼянськ і Курилівка, там пошкоджені житлові будинки та господарчі будівлі, додали в прокуратурі.
У Вовчанську ворожий снаряд потрапив на подвір’я приватного будинку, де перебував 60-річний чоловік. Він отримав уламкові вогнепальні поранення. Також з контузією шпиталізували 48-річного жителя, розповіли у ГУ Нацполіції в Харківській області.
Слідчі розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 ККУ).
Нагадаємо, раніше голова ХОВА Олег Синєгубов повідомляв, що внаслідок російського обстрілу села Моначинівка загинула 57-річна місцева мешканка. Жінка від отриманих поранень померла по дорозі в лікарню. Також травмований її чоловік.
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: обстріл, погибла, поліція, поранені, прокуратура, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Кількість поранених через обстріл Куп’янщини зросла, постраждалі у Вовчанську»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 28 Березня 2024 в 16:02;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двоє чоловіків зазнали поранень під час обстрілу села Моначинівка на Харківщині, уточнили у Харківській обласній прокуратурі.".