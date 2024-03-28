Кількість поранених через обстріл Куп’янщини зросла, постраждалі у Вовчанську

Двоє чоловіків зазнали поранень під час обстрілу села Моначинівка на Харківщині, уточнили у Харківській обласній прокуратурі.

Попередньо, село обстріляли з артилерії 28 березня об 11:00. Загинула 57-річна жінка.

Також під ударами РФ були Купʼянськ і Курилівка, там пошкоджені житлові будинки та господарчі будівлі, додали в прокуратурі.

У Вовчанську ворожий снаряд потрапив на подвір’я приватного будинку, де перебував 60-річний чоловік. Він отримав уламкові вогнепальні поранення. Також з контузією шпиталізували 48-річного жителя, розповіли у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Слідчі розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 ККУ).

Нагадаємо, раніше голова ХОВА Олег Синєгубов повідомляв, що внаслідок російського обстрілу села Моначинівка загинула 57-річна місцева мешканка. Жінка від отриманих поранень померла по дорозі в лікарню. Також травмований її чоловік.