57-річна жінка загинула внаслідок обстрілу села на Куп’янщині – Синєгубов
Фото: пресслужба ХОВА
Внаслідок російського обстрілу села Моначинівка Куп’янського району на Харківщині загинула 57-річна місцева мешканка.
«Жінка від отриманих поранень померла по дорозі в лікарню. Також травмований її чоловік. Йому надається необхідна меддопомога», – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Купянщина, обстріл, погибла, сінєгубов, село, харківщина, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Березня 2024 в 14:29;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок російського обстрілу села Моначинівка Куп’янського району на Харківщині загинула 57-річна місцева мешканка.".