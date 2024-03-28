Live
  • Чт 28.03.2024
  • Харків  +16°С
  • USD 39.23
  • EUR 42.44

57-річна жінка загинула внаслідок обстрілу села на Куп’янщині – Синєгубов

Події 14:29   28.03.2024
Вікторія Яковенко
57-річна жінка загинула внаслідок обстрілу села на Куп’янщині – Синєгубов Фото: пресслужба ХОВА

Внаслідок російського обстрілу села Моначинівка Куп’янського району на Харківщині загинула 57-річна місцева мешканка.

«Жінка від отриманих поранень померла по дорозі в лікарню. Також травмований її чоловік. Йому надається необхідна меддопомога», – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Читайте також: Ракетна атака на Борову, де загинула дитина: поранена пенсіонерка, наслідки

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Художниця з Харкова, що працювала на РФ, втратила роботу у видавництві України
Художниця з Харкова, що працювала на РФ, втратила роботу у видавництві України
28.03.2024, 15:12
Багатоповерхівка горіла на Харківщині: 20 жителів евакуювали (фото)
Багатоповерхівка горіла на Харківщині: 20 жителів евакуювали (фото)
28.03.2024, 11:41
На Харківщині чутно вибухи: Мельник закликає бути в укриттях
На Харківщині чутно вибухи: Мельник закликає бути в укриттях
28.03.2024, 15:00
Відбудова ліцеїв на Харківщині за 20 км від кордону з РФ: угоди скасували
Відбудова ліцеїв на Харківщині за 20 км від кордону з РФ: угоди скасували
28.03.2024, 14:43
57-річна жінка загинула внаслідок обстрілу села на Куп’янщині – Синєгубов
57-річна жінка загинула внаслідок обстрілу села на Куп’янщині – Синєгубов
28.03.2024, 14:29
У Харкові запустили тролейбусні маршрути – Терехов про ситуацію в місті
У Харкові запустили тролейбусні маршрути – Терехов про ситуацію в місті
28.03.2024, 09:55

Новини за темою:

17:37
Наркотики у посилці знайшли в чоловіка на Харківщині
14:32
Інтенсивність штурмів на Куп’янщині зменшилась – Беседін про ситуацію у місті
20:15
Евакуація з Куп’янщини: залишається вивезти ще 119 дітей – Канашевич
13:44
Обстріл Куп’янщини: вранці рятувальники гасили пожежу (фото)
14:00
На Харківщині викрили колаборанта «зі стажем»: подробиці (фото)

Ви читали новину: «57-річна жінка загинула внаслідок обстрілу села на Куп’янщині – Синєгубов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 28 Березня 2024 в 14:29;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок російського обстрілу села Моначинівка Куп’янського району на Харківщині загинула 57-річна місцева мешканка.".