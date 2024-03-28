57-річна жінка загинула внаслідок обстрілу села на Куп’янщині – Синєгубов

Внаслідок російського обстрілу села Моначинівка Куп’янського району на Харківщині загинула 57-річна місцева мешканка.

«Жінка від отриманих поранень померла по дорозі в лікарню. Також травмований її чоловік. Йому надається необхідна меддопомога», – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.