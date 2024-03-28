57-летняя женщина погибла в результате обстрела села на Купянщине – Синегубов

В результате российского обстрела села Моначиновка Купянского района на Харьковщине погибла 57-летняя местная жительница.

«Женщина от полученных ранений погибла по дороге в больницу. Также травмирован ее муж. Ему оказывается необходимая медпомощь», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.