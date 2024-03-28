57-летняя женщина погибла в результате обстрела села на Купянщине – Синегубов
Фото: пресс-служба ХОВА
В результате российского обстрела села Моначиновка Купянского района на Харьковщине погибла 57-летняя местная жительница.
«Женщина от полученных ранений погибла по дороге в больницу. Также травмирован ее муж. Ему оказывается необходимая медпомощь», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Купянщина, обстрел, погибла, село, синегубов, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 28 марта 2024 в 14:29;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате российского обстрела села Моначиновка Купянского района на Харьковщине погибла 57-летняя местная жительница.".