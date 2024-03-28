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57-летняя женщина погибла в результате обстрела села на Купянщине – Синегубов

Происшествия 14:29   28.03.2024
Виктория Яковенко
57-летняя женщина погибла в результате обстрела села на Купянщине – Синегубов Фото: пресс-служба ХОВА

В результате российского обстрела села Моначиновка Купянского района на Харьковщине погибла 57-летняя местная жительница.

«Женщина от полученных ранений погибла по дороге в больницу. Также травмирован ее муж. Ему оказывается необходимая медпомощь», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 28 марта 2024 в 14:29;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате российского обстрела села Моначиновка Купянского района на Харьковщине погибла 57-летняя местная жительница.".