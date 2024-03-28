Обстрела Купянщины: количество раненых возросло, есть пострадавшие в Волчанске

Двое мужчин получили ранения при обстреле села Моначиновка на Харьковщине, уточнили в Харьковской областной прокуратуре.

Предварительно село обстреляли из артиллерии 28 марта в 11:00. Погибла 57-летняя женщина.

Также под ударами РФ были Купянск и Куриловка, там повреждены жилые дома и хозяйственные постройки, добавили в прокуратуре.

В Волчанске вражеский снаряд попал во двор частного дома, где находился 60-летний мужчина. Он получил обломочные огнестрельные ранения. Также с контузией госпитализирован 48-летний житель, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Следователи начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УКУ).

Напомним, ранее глава ХОВА Олег Синегубов сообщал, что в результате российских обстрелов села Моначиновка погибла 57-летняя местная жительница. Женщина от полученных ранений погибла по дороге в больницу. Также травмирован ее муж.