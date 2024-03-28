Взрыв, который слышали в Харькове: ракета прилетела в Высокий, ранена женщина
Ракетный удар нанесли военные РФ по поселку Высокий под Харьковом около 16:00 28 марта. Там получила ранения 71-летняя женщина.
Боеприпас, предварительно Х-35У, попал по частным домохозяйствам. Повреждены более десяти домов и хозяйственные постройки, сообщают в облуправлении Нацполиции.
По данным облпрокуратуры, враг ударил по населенному пункту ракетой Х-59.
Правоохранители напомнили, что около 14:45 в результате артобстрела в Волчанске сгорел в доме 59-летний хозяин, а в 16:30 в селе Куриловка из-за удара управляемой авиабомбой пострадали две женщины 56 и 58 лет.
Открыты уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, Высокий, полиция, пострадавшие, ракета, ракетний удар, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 28 марта 2024 в 19:54;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ракетный удар нанесли военные РФ по поселку Высокий под Харьковом около 16:00".