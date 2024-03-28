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Взрыв, который слышали в Харькове: ракета прилетела в Высокий, ранена женщина

Происшествия 19:54   28.03.2024
Елена Нагорная
Взрыв, который слышали в Харькове: ракета прилетела в Высокий, ранена женщина

Ракетный удар нанесли военные РФ по поселку Высокий под Харьковом около 16:00 28 марта. Там получила ранения 71-летняя женщина.

Боеприпас, предварительно Х-35У, попал по частным домохозяйствам. Повреждены более десяти домов и хозяйственные постройки, сообщают в облуправлении Нацполиции.

По данным облпрокуратуры, враг ударил по населенному пункту ракетой Х-59.

Правоохранители напомнили, что около 14:45 в результате артобстрела в Волчанске сгорел в доме 59-летний хозяин, а в 16:30 в селе Куриловка из-за удара управляемой авиабомбой пострадали две женщины 56 и 58 лет.

Открыты уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 28 марта 2024 в 19:54;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ракетный удар нанесли военные РФ по поселку Высокий под Харьковом около 16:00".