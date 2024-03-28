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На Харьковщине слышны взрывы: Мельник призывает быть в укрытиях

Общество 15:00   28.03.2024
Виктория Яковенко
На Харьковщине слышны взрывы: Мельник призывает быть в укрытиях

Около 14:50 в Харьковской области были слышны взрывы.

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призвал жителей находиться в укрытиях.

В мониторинговых каналах сообщали о вылетах ракет с территории Белгородщины.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 28 марта 2024 в 15:00;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 14:50 в Харьковской области были слышны взрывы.".