На Харьковщине слышны взрывы: Мельник призывает быть в укрытиях
Около 14:50 в Харьковской области были слышны взрывы.
Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призвал жителей находиться в укрытиях.
В мониторинговых каналах сообщали о вылетах ракет с территории Белгородщины.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: взрывы, Мельник, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 28 марта 2024 в 15:00;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 14:50 в Харьковской области были слышны взрывы.".