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На Харківщині чутно вибухи: Мельник закликає бути в укриттях

Суспільство 15:00   28.03.2024
Вікторія Яковенко
На Харківщині чутно вибухи: Мельник закликає бути в укриттях

Близько 14:50 у Харківській області було чутно вибухи.

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав жителів перебувати в укриттях.

У моніторингових каналах повідомляли про вильоти ракет з території Бєлгородщини.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Березня 2024 в 15:00;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 14:50 у Харківській області було чутно вибухи.".