На Харківщині чутно вибухи: Мельник закликає бути в укриттях
Близько 14:50 у Харківській області було чутно вибухи.
Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав жителів перебувати в укриттях.
У моніторингових каналах повідомляли про вильоти ракет з території Бєлгородщини.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вибухи, Мельник, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Березня 2024 в 15:00;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 14:50 у Харківській області було чутно вибухи.".